  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мусаев о 4:0 с «Динамо»: «Краснодар» смело встречал и прессинговал, не успокаивался после 3-го мяча. Каждый матч максимальная дисциплина, максимальная работа»
5

Мусаев о 4:0 с «Динамо»: «Краснодар» смело встречал и прессинговал, не успокаивался после 3-го мяча. Каждый матч максимальная дисциплина, максимальная работа»

Мурад Мусаев прокомментировал разгром «Динамо» (4:0) в FONBET Кубке России.

– Игра получилась достаточно открытой. Мы смело встречали «Динамо» и прессинговали. Мы забили второй и третий мяч, но мы не успокаивались. Каждый матч максимальная дисциплина, максимальная работа.

– Вы часто обыгрываете «Динамо».

– Многие игры были 50 на 50. Не стал бы говорить, что «Динамо» – удобный соперник, это очень тяжелый соперник. Что нравится – «Динамо» играет само и дает играть другим.

– Почему капитаном был Кривцов?

– У него есть лидерские качества, и мы хотели поддержать его в этом направлении. Диего Коста тоже заслуживает быть капитаном. Все вице‑капитаны согласились с тем, что Кривцов должен быть сегодня капитаном. Он заслужил.

– После матча вы тепло общались с Карпиным. Он сильно жестикулировал. Расскажете, о чем?

– Наверное, будет некорректно. Пожелал удачи. Надеюсь, что «Динамо» будет играть хорошо в этом сезоне и бороться за высокие места, – сказал главный тренер «Краснодара».

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?476 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoКраснодар
logoВалерий Карпин
logoМурад Мусаев
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
logoНикита Кривцов
logoFONBET Кубок России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
0:4 от «Краснодара» – крупнейшее поражение «Динамо» с мая 2022 года
3250 минут назад
«Динамо» проиграло «Краснодару» 6 раз подряд, последние 5 – с общим счетом 0:10
4256 минут назад
У «Динамо» 2 поражения и ничья в последних 3 матчах. Дальше – ЦСКА
58сегодня, 19:46
Главные новости
Суперкубок Европы. «ПСЖ» против «Тоттенхэма». 1:2 – Ли Кан Ин отыграл один мяч! Онлайн-трансляция
5423 минуты назадLive
Сперцян подтвердил предложение от «Саутгемптона»: «Про переход говорить рано, но все серьезно. Решим вместе с Галицким»
1313 минут назад
Карпин о 0:4 с «Краснодаром»: «Не сильный удар для меня, посмотрели ближайший резерв «Динамо» – он себя показал. Три голевые отдали на свои ворота. Время нужно не мне, а команде»
3417 минут назад
Гендиректор «Динамо» Пивоваров о 0:4 от «Краснодара»: «Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Разберем с тренерским штабом, что произошло»
1619 минут назад
«Тоттенхэм» после ошибки Шевалье забил «ПСЖ»: мяч влетел в ворота от рук Люки после удара Ромеро. Это первый матч за парижан для купленного на замену Доннарумме вратаря
4822 минуты назадФото
«Фейеноорд» намерен арендовать Угальде у «Спартака» – это будет сложно (Voetbal International)
634 минуты назад
Медкомиссия Ла Лиги признала травму тер Стегена соответствующей критериям долгосрочного восстановления. Завтра «Барселона» приступит к регистрации Гарсии
2750 минут назад
0:4 от «Краснодара» – крупнейшее поражение «Динамо» с мая 2022 года
3250 минут назад
«Динамо» проиграло «Краснодару» 6 раз подряд, последние 5 – с общим счетом 0:10
4256 минут назад
У «Динамо» 2 поражения и ничья в последних 3 матчах. Дальше – ЦСКА
58сегодня, 19:46
Ко всем новостям
Последние новости
Глава судей АПЛ Уэбб о критике в соцсетях: «Несогласие не дает права оскорблять и угрожать безопасности арбитров и их семей. Нормально выражать свое мнение, но некоторые способы делать это неприемлемы»
330 минут назад
«Астон Вилла» может отдать Бэйли в аренду «Роме» с обязательным выкупом
136 минут назад
Глава АПЛ Мастерс о проведении матчей за рубежом: «Это не входит в планы и не обсуждается. Мы добились международного развития другими способами»
148 минут назад
У «Краснодара» 3 сухих победы подряд. Дальше – «Сочи» в РПЛ
7сегодня, 19:42
Мостовой о «Золотом мяче»: «У меня нет фаворитов, тем более когда Винисиуса опрокинули. Вспоминаешь Месси, Роналду – 50 голов, 100 передач. Сейчас один забил 20, другой – 15»
21сегодня, 19:30
ПАОК не получал предложения по Чалову от «Кайсериспора»: «Это лишь интерес, не более. Федор – важный игрок для нашего клуба»
сегодня, 19:23
Карпин сделал 4 замены в перерыве игры с «Краснодаром». «Динамо» пропустило 3 гола и лишь раз пробило в створ
14сегодня, 19:05
«Милан» закрыл сделку по Атекаме. «Янг Бойз» получат 10 млн евро и 10% от перепродажи
1сегодня, 18:59
Фанаты «Ювентуса» освистывали Влаховича во время тренировочного матча на «Альянц Стадиум»
4сегодня, 18:41
Галактионов про 2:0 с «Балтикой»: «Локомотив» доволен победой. Воробьев в каждом матче делает результат, они с Комличенко становятся лучше друг с другом»
8сегодня, 18:23