Мусаев о 4:0 с «Динамо»: «Краснодар» смело встречал и прессинговал, не успокаивался после 3-го мяча. Каждый матч максимальная дисциплина, максимальная работа»

Мурад Мусаев прокомментировал разгром «Динамо» (4:0) в FONBET Кубке России.

– Игра получилась достаточно открытой. Мы смело встречали «Динамо» и прессинговали. Мы забили второй и третий мяч, но мы не успокаивались. Каждый матч максимальная дисциплина, максимальная работа.

– Вы часто обыгрываете «Динамо».

– Многие игры были 50 на 50. Не стал бы говорить, что «Динамо» – удобный соперник, это очень тяжелый соперник. Что нравится – «Динамо» играет само и дает играть другим.

– Почему капитаном был Кривцов?

– У него есть лидерские качества, и мы хотели поддержать его в этом направлении. Диего Коста тоже заслуживает быть капитаном. Все вице‑капитаны согласились с тем, что Кривцов должен быть сегодня капитаном. Он заслужил.

– После матча вы тепло общались с Карпиным. Он сильно жестикулировал. Расскажете, о чем?

– Наверное, будет некорректно. Пожелал удачи. Надеюсь, что «Динамо» будет играть хорошо в этом сезоне и бороться за высокие места, – сказал главный тренер «Краснодара».