У «Динамо» 2 поражения и ничья в последних 3 матчах. Дальше – ЦСКА

«Динамо» не побеждает три матча.

Сегодня команда Валерия Карпина была разгромлена на своем поле «Краснодаром » в FONBET Кубке России – 0:4. 10 августа она сыграла вничью с «Сочи» (1:1) и 2 августа уступила «Краснодару» (0:1) в чемпионате.

В последний раз серия из трех матчей без побед у «Динамо » была в апреле.

17 августа московский клуб встретится с ЦСКА в Мир РПЛ .