У «Динамо» 2 поражения и ничья в последних 3 матчах. Дальше – ЦСКА
«Динамо» не побеждает три матча.
Сегодня команда Валерия Карпина была разгромлена на своем поле «Краснодаром» в FONBET Кубке России – 0:4. 10 августа она сыграла вничью с «Сочи» (1:1) и 2 августа уступила «Краснодару» (0:1) в чемпионате.
В последний раз серия из трех матчей без побед у «Динамо» была в апреле.
17 августа московский клуб встретится с ЦСКА в Мир РПЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
