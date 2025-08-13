«Фейеноорд» намерен арендовать Угальде у «Спартака» – это будет сложно (Voetbal International)

Манфред Угальде нужен «Фейеноорду».

Voetbal International сообщает, что форвард «Спартака » этим летом долгое время находился в шорт-листе роттердамцев, но только теперь они решили предпринять попытку его подписать.

Нидерландский клуб хочет арендовать костариканца. При этом оба клуба считают, что договориться на таких условиях будет тяжело.

«Фейеноорд » также может рассмотреть возможность аренды Угальде с правом выкупа.

У Угальде 1 гол в 18 последних матчах за «Спартак»