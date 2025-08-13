  • Спортс
  • «Фейеноорд» намерен арендовать Угальде у «Спартака» – это будет сложно (Voetbal International)
Манфред Угальде нужен «Фейеноорду».

Voetbal International сообщает, что форвард «Спартака» этим летом долгое время находился в шорт-листе роттердамцев, но только теперь они решили предпринять попытку его подписать.

Нидерландский клуб хочет арендовать костариканца. При этом оба клуба считают, что договориться на таких условиях будет тяжело.

«Фейеноорд» также может рассмотреть возможность аренды Угальде с правом выкупа.

У Угальде 1 гол в 18 последних матчах за «Спартак»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Voetbal International
logoМанфред Угальде
logoСпартак
logoФейеноорд
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoвысшая лига Нидерланды
