«Фейеноорд» намерен арендовать Угальде у «Спартака» – это будет сложно (Voetbal International)
Манфред Угальде нужен «Фейеноорду».
Voetbal International сообщает, что форвард «Спартака» этим летом долгое время находился в шорт-листе роттердамцев, но только теперь они решили предпринять попытку его подписать.
Нидерландский клуб хочет арендовать костариканца. При этом оба клуба считают, что договориться на таких условиях будет тяжело.
«Фейеноорд» также может рассмотреть возможность аренды Угальде с правом выкупа.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Voetbal International
