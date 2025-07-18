Агент Угальде: «С «ПСЖ» были серьезные переговоры. Требуемые «Спартаком» 20 млн евро немного ограничивают нас. Но парижане могут контактировать с Россией, как и «Фейеноорд»
Агент Манфреда Угальде заявил об интересе «ПСЖ» и «Фейеноорда» к футболисту.
«Есть команды, которые обращаются по Манфреду – они очень заинтересованы.
«ПСЖ» – один из клубов, с которыми у нас были очень серьезные переговоры. Это один из многих клубов.
Проблема в том, что [требуемые] 20 миллионов евро с учетом вопроса фэйр-плей и фактора России немного ограничивают нас.
Но «ПСЖ» – один из тех, у кого есть зеленый свет на переговоры с Россией, так же как и у «Фейеноорда», – сказал Курт Морсинк, представитель нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Teletica
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