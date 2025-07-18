Агент Угальде: «С «ПСЖ» были серьезные переговоры. Требуемые «Спартаком» 20 млн евро немного ограничивают нас. Но парижане могут контактировать с Россией, как и «Фейеноорд»

Агент Манфреда Угальде заявил об интересе «ПСЖ» и «Фейеноорда» к футболисту.

«Есть команды, которые обращаются по Манфреду – они очень заинтересованы.

«ПСЖ » – один из клубов, с которыми у нас были очень серьезные переговоры. Это один из многих клубов.

Проблема в том, что [требуемые] 20 миллионов евро с учетом вопроса фэйр-плей и фактора России немного ограничивают нас.

Но «ПСЖ» – один из тех, у кого есть зеленый свет на переговоры с Россией, так же как и у «Фейеноорда », – сказал Курт Морсинк, представитель нападающего «Спартака » Манфреда Угальде .