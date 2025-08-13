У «Краснодара» 3 сухих победы подряд. Дальше – «Сочи» в РПЛ
«Краснодар» одержал три сухие победы подряд.
Команда Мурада Мусаева разгромила московское «Динамо» (4:0) во 2-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Ранее «быки» уже обыгрывали «Динамо», а также «Оренбург» в 3-м и 4-м турах Мир РПЛ соответственно.
17 августа краснодарцы сыграют с «Сочи» в 5-м туре чемпионата России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
