У «Краснодара» 3 сухих победы подряд. Дальше – «Сочи» в РПЛ

«Краснодар» одержал три сухие победы подряд.

Команда Мурада Мусаева разгромила московское «Динамо» (4:0) во 2-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Ранее «быки» уже обыгрывали «Динамо», а также «Оренбург » в 3-м и 4-м турах Мир РПЛ соответственно.

17 августа краснодарцы сыграют с «Сочи » в 5-м туре чемпионата России.