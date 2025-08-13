Карпин сделал 4 замены в перерыве игры с «Краснодаром». «Динамо» пропустило 3 гола и лишь раз пробило в створ
Валерий Карпин сделал четыре замены в перерыве матча с «Краснодаром».
Команды встречаются в FONBET Кубке России в Москве. Хозяева пропустили три гола за тайм, а сами нанесли лишь один удар в створ.
Главный тренер «Динамо» принял решение произвести четыре замены перед второй половиной. Муми Нгамале вышел вместо Егора Смелова, Николас Маричаль – вместо Максима Осипенко, Даниил Фомин – вместо Луки Гагнидзе, Иван Сергеев – вместо Дениса Бокова.
«Динамо» – «Краснодар». 0:3 – Мукаилов сделал дубль в дебютном матче! Онлайн-трансляция
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?444 голоса
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости