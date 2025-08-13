Карпин сделал 4 замены в перерыве игры с «Краснодаром». «Динамо» пропустило 3 гола и лишь раз пробило в створ

Валерий Карпин сделал четыре замены в перерыве матча с «Краснодаром».

Команды встречаются в FONBET Кубке России в Москве . Хозяева пропустили три гола за тайм, а сами нанесли лишь один удар в створ.

Главный тренер «Динамо» принял решение произвести четыре замены перед второй половиной. Муми Нгамале вышел вместо Егора Смелова, Николас Маричаль – вместо Максима Осипенко, Даниил Фомин – вместо Луки Гагнидзе , Иван Сергеев – вместо Дениса Бокова.

«Динамо» – «Краснодар». 0:3 – Мукаилов сделал дубль в дебютном матче! Онлайн-трансляция