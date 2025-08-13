  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Динамо» пропустило трижды за тайм с «Краснодаром». Последними три гола московской команде забивали именно «быки» – в мае
53

«Динамо» пропустило трижды за тайм с «Краснодаром». Последними три гола московской команде забивали именно «быки» – в мае

«Динамо» с разгромным счетом проигрывает «Краснодару» к перерыву.

Команда Валерия Карпина встречается с чемпионами страны в FONBET Кубке России.

Московский клуб дважды пропустил от Казбека Мукаилова (на 19-й и 44-й минутах), еще один мяч забил Густаво Сантос (на 34-й).

В последний раз «Динамо» пропускало три гола в одном матче в конце прошлого сезона – тоже от «Краснодара» (0:3).

В первом тайме подобного не было с марта 2024 когда – тогда до перерыва трижды отличился «Ростов».

Кто выиграет Суперкубок Европы?7576 голосов
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
18-летний Мукаилов сделал дубль в ворота «Динамо» в дебютном матче за «Краснодар». Второй гол – после перехвата паса Кутицкого
2638 минут назад
«Динамо» – «Краснодар». 0:3 – Мукаилов сделал дубль в дебютном матче! Онлайн-трансляция
13241 минуту назадLive
Овечкин нанес символический удар перед игрой «Динамо» – «Краснодар» в Кубке России: «Величайший в истории открывает матч»
16сегодня, 17:58Фото
Главные новости
Дети-беженцы из Украины, Палестины и других стран развернули баннер с призывом остановить боевые действия во время церемонии открытия Суперкубка Европы
43 минуты назад
Суперкубок Европы. «ПСЖ» против «Тоттенхэма». Дембеле, Кудус, Хвича в старте, Сафонов в запасе. Онлайн-трансляция
10812 минут назадLive
Агент Захави: «Левандовскому предлагали больше 100 млн евро за сезон в Саудовской Аравии. Роберт предпочел бороться за победу в ЛЧ и Ла Лиге»
627 минут назад
«Бавария» предложила за Вольтемаде более 60 млн евро – «Штутгарт» отказал и запросил 75 млн. Агент форварда заявил, что «Штутгарт» нарушает договоренность
634 минуты назад
18-летний Мукаилов сделал дубль в ворота «Динамо» в дебютном матче за «Краснодар». Второй гол – после перехвата паса Кутицкого
2638 минут назад
«Динамо» – «Краснодар». 0:3 – Мукаилов сделал дубль в дебютном матче! Онлайн-трансляция
13241 минуту назадLive
Талалаев о судействе: «Батраков – лучший игрок на сегодня, наверное, но ему что, позволено больше, чем другим? Он бьет нашего игрока после свистка, лезет и посылает тренера «Балтики»
4359 минут назад
Сафонов – в запасе «ПСЖ» на матч с «Тоттенхэмом» в Суперкубке Европы. Шевалье, Хакими, Хвича, Дембеле, Ромеро, Ришарлисон, Кудус – в стартовых составах
20сегодня, 18:10
Александр Мостовой: «Спартак» – самая популярная команда страны, фанаты здесь требуют отставки после 1-го тура. А если обыграют «Зенит»? Выгонявшие Станковича начнут его облизывать»
20сегодня, 18:06
«Локомотив» не продаст Самошникова «Спартаку» за 350 млн рублей. Железнодорожники настаивают на 5 млн евро
35сегодня, 18:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» предложил «Парме» 31+4 млн евро за Леони (Джанлука Ди Марцио)
16 минут назад
Карпин сделал 4 замены в перерыве игры с «Краснодаром». «Динамо» пропустило 3 гола и лишь раз пробило в створ
48 минут назад
«Милан» закрыл сделку по Атекаме. «Янг Бойз» получат 10 млн евро и 10% от перепродажи. Медосмотр защитника – завтра
14 минут назад
Владимир Быстров: «Спартак» и «Зенит» худшие сейчас, у них игроков на два состава, но Семак и Станкович не справляются – это факт. Чем они занимались в предсезонке? Мало было времени?»
718 минут назад
Фанаты «Ювентуса» освистывали Влаховича во время тренировочного матча на «Альянц Стадиум»
432 минуты назад
Галактионов про 2:0 с «Балтикой»: «Локомотив» доволен победой. Воробьев в каждом матче делает результат, они с Комличенко становятся лучше друг с другом»
650 минут назад
Арест совладельца и экс-гендиректора «Торпедо» продлен судом на 3 месяца
155 минут назад
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Истанбул» прошел «Викинг», в четверг «Астана» примет «Лозанну», «Арарат-Армения» – «Спарту», АЕК – «Арис» Кокорина
2сегодня, 17:56
ЦСКА завершил трансфер Жоао Виктора из «Васко да Гама», сообщили агенты защитника: «Футболист прилетит в Москву в пятницу»
12сегодня, 17:55
Чалов после слухов о «Кайсериспоре» и ограблении: «Сижу в самолете в Австрию, все еще с паспортом и документами. Надеюсь на вашу поддержку в завтрашнем матче ПАОК»
1сегодня, 17:41