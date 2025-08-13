«Динамо» пропустило трижды за тайм с «Краснодаром». Последними три гола московской команде забивали именно «быки» – в мае

«Динамо» с разгромным счетом проигрывает «Краснодару» к перерыву.

Команда Валерия Карпина встречается с чемпионами страны в FONBET Кубке России.

Московский клуб дважды пропустил от Казбека Мукаилова (на 19-й и 44-й минутах), еще один мяч забил Густаво Сантос (на 34-й).

В последний раз «Динамо » пропускало три гола в одном матче в конце прошлого сезона – тоже от «Краснодара » (0:3).

В первом тайме подобного не было с марта 2024 когда – тогда до перерыва трижды отличился «Ростов».