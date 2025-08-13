Александр Мостовой: «Спартак» – самая популярная команда страны, фанаты здесь требуют отставки после 1-го тура. А если обыграют «Зенит»? Выгонявшие Станковича начнут его облизывать»

Александр Мостовой дал оценку поступку Деяна Станковича на матче с «Махачкалой».

«Уход Станковича с трибуны ни о чем не говорит. Если бы он ушел со скамейки, это да. Он мог уйти вниз, спуститься, чтобы поговорить с кем-то. Пока в лифт зайдешь, спустишься… Может, досматривал игру в раздевалке. А вот если бы он просто спустился и уехал… Многие ведут себя по-другому, но ничего.

Вообще не задумываюсь о будущем Станковича в «Спартаке», потому что всего пару месяцев назад он продлил с клубом контракт. «Спартак » – самая популярная команда страны, и болельщики здесь требуют отставки уже после 1-го тура. А если обыграют «Зенит»? Те, кто выгоняет Станковича, начнут его облизывать. Я уже миллион раз это видел», – сказал экс-хавбек красно-белых.