Галактионов про 2:0 с «Балтикой»: «Локомотив» доволен победой. Воробьев в каждом матче делает результат, они с Комличенко становятся лучше друг с другом»
– Мы довольны результатом и победой. Но через два на третий следующий матч. Необходимо готовиться к игре уже сейчас.
– Что думаете по форме Воробьева?
– Прекрасно, когда у нас есть конкуренция. Вы видели качественный матч от Комличенко. Воробьев – то же самое. Он в каждом матче делает результат. Они становятся лучше друг с другом. Мы ждем голов от него.
– Что думаете о следующем матче с «Балтикой»?
– Матчи будут разные. Разный накал, фактор домашнего поля. Команда организованная, которая не просто так идет в лидирующей группе. Нам нужно сейчас восстановиться.
– Когда вернутся Самошников и Пиняев?
– Они восстанавливаются, сроки корректируется. Сергей работает индивидуально, Самошников тоже, добирает функциональные кондиции.
– Почему отозвали Мялковского из аренды и как оцените его?
– На летних сборах он себя довольно хорошо проявил. Сейчас на тренировках он хорошо выглядит. Конкуренция здоровая, мы ему предоставили шанс. Все идет поэтапно, чтобы он мог реализовывать себя в команде, – сказал главный тренер «Локомотива».