Талалаев о судействе: «Батраков – лучший игрок на сегодня, наверное, но ему что, позволено больше, чем другим? Он бьет нашего игрока после свистка, лезет и посылает тренера «Балтики»

Андрей Талалаев раскритиковал работу судьи на игре «Балтики» с «Локомотивом».

Матч FONBET Кубка России обслуживала бригада арбитров под руководством Ивана Сараева.

«В первом тайме плоховато вошли в игру. У «Локомотива » просто хищнические какие‑то результаты. Они три раза зашли в штрафную – и 1:0 ведут уже.

Мне понравилось, как играла моя команда. Уровень единоборств хороший. Во втором тайме по созиданию было неплохо. Немножко креатива не хватило впереди и исполнительского мастерства. Все‑таки те люди, которые определяют у нас результат, сегодня отдыхали.

Не знаю, может, в Кубке России регламент поменяли – мы все время начинаем с пенальти хозяев. Там [с «Акроном»] на 15‑й минуте придумали, здесь то же самое. Я вам таких пять моментов найду в чужой штрафной, где можно точно так же поставить 11‑метровый. Но почему‑то судим так.

Как по мне, разный уровень допуска единоборств давался командам. Я понимаю, что Батраков – классный футболист, наверное, лучший на сегодня. Но ему что, позволено больше, чем другим? Он бьет нашего футболиста после свистка, он лезет и посылает нашего тренера.

Понятно, что мы тоже себя некрасиво ведем, но молодые судьи должны сделать так, чтобы к футболистам было одинаковое отношение во время матчей», – сказал главный тренер «Балтики» после поражения со счетом 0:2.