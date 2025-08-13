  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Даниил Зорин: «Не могу оценить игру «Спартака» как позорище ни в коем случае. Мы работаем, стараемся и вкладываем душу»
20

Даниил Зорин: «Не могу оценить игру «Спартака» как позорище ни в коем случае. Мы работаем, стараемся и вкладываем душу»

Даниил Зорин не считает игру «Спартака» позорищем.

Во вторник красно-белые уступили махачкалинскому «Динамо» во 2-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (1:1, по пенальти 3:4). 

– Болельщики кричали футболистам «Спартака» после матча с махачкалинским «Динамо» фразы «снимайте майки» и «позорище». Какие чувства испытал в этот момент?

– Это очень неприятно с учетом того, что мы работаем, стараемся и вкладываем душу. Возможно, болельщикам кажется, что мы играем как-то не так. Мы сами понимаем, что игра и результат не очень хорошие. Будем делать все, чтобы оправдать доверие болельщиков, которые приходят на стадион и поддерживают нас даже в плохое время.

– Согласен с тем, что игра «Спартака» сейчас – позорище?

– Конечно, нет. Мы делаем нашу работу, тренируемся. Не могу ни в каком случае оценить игру нашей команды как позорище, потому что мы вкладываем силы и эмоции каждый день на протяжении долгого времени. Мы с душой подходим к работе, – сказал полузащитник «Спартака».

Фанаты «Спартака» скандировали «Снимайте майки!» после поражения команды от «Махачкалы»

Хавбек «Спартака» Зорин о поражении от «Махачкалы»: «Тяжело проходить, когда обороняются через центр, пытались с фланга – через Заболотного. У нас сейчас не лучший период»

Кто выиграет Суперкубок Европы?6089 голосов
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Махачкала
logoСпартак
logoДаниил Зорин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Ман Сити» предпочитает сохранить Эдерсона, а не подписать Доннарумму. Клуб не получал предложений по бразильскому вратарю (ESPN)
58 минут назад
Мостовой о совмещении Карпина: «Если ты тренируешь одну команду, зачем должен быть в другой? Когда ты ничем не рискуешь, можешь еще какую-то сборную взять – женскую или пляжную»
822 минуты назад
Браун о Роналду: «Его тело нужно отдать ученым, когда он закончит карьеру. Криштиану – машина, он по-прежнему хочет быть частью футбола и ставить рекорды»
2435 минут назад
Ди Канио о Серии А: «Кладбище слонов – раньше это были Роналду и Рибери, сегодня – де Брюйне и Модрич. Я спрашиваю себя: сколько матчей они смогут выдержать на высоком уровне»
746 минут назад
«Ливерпуль» близок к трансферу Леони из «Пармы» за 30 млн фунтов. Сделку могут закрыть в ближайшие сутки (Бен Джейкобс)
1452 минуты назад
Симон против матчей Ла Лиги в США: «Это неуважение к болельщикам. Люди, которые приходят на стадион с тросточками, не смогут туда поехать, даже если им оплатят билеты»
18сегодня, 11:41
«МЮ» не вынуждает Хейлунда уйти, но поможет ему найти клуб, если форвард решит покинуть команду (BBC)
9сегодня, 11:20
Успейте собрать команду в Фэнтези АПЛ до вечера пятницы! Включайтесь в новый сезон с первого тура
сегодня, 11:00
Сакки о Хейлунде: «Если зовет «Милан» – надо паковать чемоданы и садиться в первый самолет до Мальпенсы. Гонка кажется преувеличенной, это не ван Бастен или один из лучших форвардов Европы»
9сегодня, 10:58
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Локомотив» примет «Балтику», «Динамо» против «Краснодара»
1217сегодня, 10:30
Ко всем новостям
Последние новости
Кальдерон ответил Касадо, поддержавшему решение «Химнастика» отменить переход защитника из-за слов о каталонцах: «Я не удивлен, он может говорить все, что хочет. Аплодисменты и ему тоже»
9 минут назад
Рэшфорд о мнении Ричардса, что он часто пасует в ударных позициях: «Я не бью, думая, что удар заблокируют и мы потеряем момент. Поэтому я не могу быть чистой девяткой»
129 минут назад
«Оренбург» – «Ахмат». Томпсон и Конате в старте. Онлайн-трансляция начнется в 16:15
539 минут назад
Ковтун о Станковиче: «Поведение Деяна дает негатив и пренебрежение к нему. Принимать решение об отставке нужно после игры с «Зенитом», вдруг будет положительный результат и хорошая серия»
11сегодня, 11:51
Миранчук не играет за «Сьон» из-за предложения «Динамо», сообщили в швейцарском клубе: «Решили не рисковать из‑за возможного перехода»
4сегодня, 11:35
Стример Zack Nani (883 тысячи подписчиков) купил права на трансляцию матчей чемпионата Саудовской Аравии во Франции
5сегодня, 11:34
Канчельскис о «Спартаке»: «Непонятно, почему со Станковичем не попрощались после прошлого сезона. Если в совете директоров нет футбольных людей, клубу не светит ничего хорошего»
13сегодня, 11:21
Ольга Смородская: «Все выбранные «Спартаком» иностранцы абсолютно неспособны поставить хоть какую-нибудь игру. Станкович – какое-то несчастье, а не тренер»
20сегодня, 11:08
«Ман Сити» добавил Аклиуша в шорт-лист. «Байер» тоже интересуется вингером «Монако»
2сегодня, 10:56
«Аталанта» предложила 35+5 млн евро за форварда «Фулхэма» Муниза
сегодня, 10:48