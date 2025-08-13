Даниил Зорин: «Не могу оценить игру «Спартака» как позорище ни в коем случае. Мы работаем, стараемся и вкладываем душу»
Во вторник красно-белые уступили махачкалинскому «Динамо» во 2-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (1:1, по пенальти 3:4).
– Болельщики кричали футболистам «Спартака» после матча с махачкалинским «Динамо» фразы «снимайте майки» и «позорище». Какие чувства испытал в этот момент?
– Это очень неприятно с учетом того, что мы работаем, стараемся и вкладываем душу. Возможно, болельщикам кажется, что мы играем как-то не так. Мы сами понимаем, что игра и результат не очень хорошие. Будем делать все, чтобы оправдать доверие болельщиков, которые приходят на стадион и поддерживают нас даже в плохое время.
– Согласен с тем, что игра «Спартака» сейчас – позорище?
– Конечно, нет. Мы делаем нашу работу, тренируемся. Не могу ни в каком случае оценить игру нашей команды как позорище, потому что мы вкладываем силы и эмоции каждый день на протяжении долгого времени. Мы с душой подходим к работе, – сказал полузащитник «Спартака».
