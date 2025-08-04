  • Спортс
  Режиссер Жоан Грасия об игроках «Барсы»: «Нравятся Ямаль, Кубарси, Касадо – они играют с душой и проживают матчи. Пуйоль, Хави и Иньеста отдавали на поле всю жизнь»
Режиссер Жоан Грасия об игроках «Барсы»: «Нравятся Ямаль, Кубарси, Касадо – они играют с душой и проживают матчи. Пуйоль, Хави и Иньеста отдавали на поле всю жизнь»

Режиссер Жоан Грасия поделился мнением о значимых игроках «Барселоны».

– Кто [из игроков «Барселоны»] вам больше всего импонирует?

– Мне нравились Ромарио, Роналдиньо, Иньеста, Хави... Пуйоль! Суарес. И Месси, конечно!

Мне очень нравится Ламин Ямаль, но также и Кубарси, Касадо... Они не только хороши [как игроки], но и играют с душой, отдаются своему делу, страдают и проживают матчи в полной мере, как это и должно быть.

Рафинья провел отличный сезон, в отличие от предыдущего. Почему? Потому что морально... бла-бла-бла... Пуйоль отдавал [на поле] всю свою жизнь, свою душу. Как и Иньеста. Или Хави, – сказал режиссер, сценарист и актер.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
