Режиссер Жоан Грасия: «Хави – суперский тренер, но люди думали, что он станет Гвардиолой. И все же он взял титул, перевел в состав «Барсы» многих молодых игроков. Все было не так ужасно»

Жоан Грасия высоко оценивает тренерские навыки Хави.

«Хави – суперский тренер, но люди думали, что он станет Гвардиолой . Этого не произошло.

И все же Хави перевел в основной состав многих молодых игроков, которые сейчас там выступают. И он завоевал чемпионский титул. Все было не так ужасно, как многие пытаются показать.

А Флик стал глотком свежего воздуха», – заявил режиссер, сценарист и актер Грасия.