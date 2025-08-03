Режиссер Жоан Грасия: «Хави – суперский тренер, но люди думали, что он станет Гвардиолой. И все же он взял титул, перевел в состав «Барсы» многих молодых игроков. Все было не так ужасно»
Жоан Грасия высоко оценивает тренерские навыки Хави.
«Хави – суперский тренер, но люди думали, что он станет Гвардиолой. Этого не произошло.
И все же Хави перевел в основной состав многих молодых игроков, которые сейчас там выступают. И он завоевал чемпионский титул. Все было не так ужасно, как многие пытаются показать.
А Флик стал глотком свежего воздуха», – заявил режиссер, сценарист и актер Грасия.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
