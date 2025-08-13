«Барселона» – фаворит на чемпионство в Ла Лиге по версии Opta. «Реал» – 2-й, «Атлетико» – 3-й, «Вильярреал» – 4-й
«Барселона» считается главным фаворитом чемпионата Испании по версии Opta.
Суперкомпьютер оценивает вероятность титула каталонцев в 46,5%. Вторым идет «Реал» (32,1%), третьим – «Атлетико» (11,7%).
В топ-5 также входят «Вильярреал» (3,7%) и «Атлетик» (2,9%). Шансы остальных команд на чемпионство – менее 1%.
Новый сезон Ла Лиги стартует в пятницу, 15 августа.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости