«Барселона» – фаворит на чемпионство в Ла Лиге по версии Opta. «Реал» – 2-й, «Атлетико» – 3-й, «Вильярреал» – 4-й

«Барселона» считается главным фаворитом чемпионата Испании по версии Opta.

Суперкомпьютер оценивает вероятность титула каталонцев в 46,5%. Вторым идет «Реал» (32,1%), третьим – «Атлетико» (11,7%).

В топ-5 также входят «Вильярреал» (3,7%) и «Атлетик» (2,9%). Шансы остальных команд на чемпионство – менее 1%.

Новый сезон Ла Лиги стартует в пятницу, 15 августа.