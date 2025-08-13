  • Спортс
  • Пальцев о победе над «Спартаком»: «Они все так же хорошая команда, которая так же хорошо играет в футбол. «Махачкале» всегда тяжело с грандами, а для них еще тяжелее играть против нас»
5

Пальцев о победе над «Спартаком»: «Они все так же хорошая команда, которая так же хорошо играет в футбол. «Махачкале» всегда тяжело с грандами, а для них еще тяжелее играть против нас»

Валентин Пальцев высказался о победе над «Спартаком».

«Динамо» Махачкала победило «Спартак» в матче FONBET Кубка России (1:1, 4:3 по пенальти). 

Насколько тяжело было играть против резервного состава «Спартака» по сути?

– Это ничего не меняет. «Спартак» все так же хорошая команда, которая все так же хорошо играет в футбол. Нам всегда тяжело играть против грандов, а для них еще тяжелее играть против нас. Наверное, потому, что по большей части мы играем от обороны и выбегаем в хорошие быстрые контратаки.

Было сегодня ощущение, что чисто с футбольной точки зрения вы сегодня были вообще не хуже «Спартака»?

– Соглашусь. Мы постепенно прибавляем во многих аспектах, в том числе больше играем с мячом. И не боимся.

Есть ли особенная мотивация на «Спартак»?

– Не знаю, мы и «Зениту» с минимальным счетом две игры проиграли. «Краснодару» – тоже. Так что для нас вообще мотивация играть с любой командой – особенно с такими, как «Спартак», «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», – сказал защитник махачкалинского «Динамо». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
