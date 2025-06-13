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  • Тренер вратарей ЦСКА о Торопе: «У Влада большое будущее, но Акинфеев — номер один на протяжении более 20 лет. Сколько ему еще играть? Лет 20»
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Тренер вратарей ЦСКА о Торопе: «У Влада большое будущее, но Акинфеев — номер один на протяжении более 20 лет. Сколько ему еще играть? Лет 20»

Дмитрий Крамаренко оценил перспективы вратаря Владислава Торопа в ЦСКА.

— У Торопа есть шансы вытеснить Акинфеева из состава?

— Вы знаете, Игорь — это Игорь. Я всегда говорил, что сравнивать его с кем-то нет никакого смысла. У Влада большое будущее, но Игорь — это номер один на протяжении более 20 лет.

Влад внес огромную лепту в нашу победу в Кубке России. Он большой молодец. Дай бог ему здоровья и удачи — уверен, он будет и дальше прогрессировать.

— За счет чего Акинфеев в таком возрасте еще находит мотивацию играть и бороться за трофеи?

— В каком возрасте? Он еще молодой парень — ему еще играть и играть.

— И сколько ему еще играть?

— Лет 20 (улыбается), – сказал тренер вратарей ЦСКА.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?24773 голоса
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoВладислав Тороп
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
Дмитрий Крамаренко
logoИгорь Акинфеев
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