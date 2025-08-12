  • Спортс
  • Чанов про голевую ошибку Торопа: «Говорили, Слава будет номером один, потому что Акинфеев якобы не умеет играть ногами. Ну вот и результат. Задача вратаря – обеспечить безопасность ворот»
2

Вячеслав Чанов дал оценку действиям вратаря ЦСКА в моменте с голом «Акрона».

Полузащитник хозяев Солтмурад Бакаев открыл счет на 53-й минуте матча FONBET Кубка России после ошибки Владислава Торопа. 21-летний голкипер армейцев вышел из штрафной с мячом и под давлением соперника отдал неточную передачу. Солтмурад перехватил мяч и перебросил его через вратаря.

– Тороп просто ошибся. Но давайте вспомним Сафонова в сборной, давайте вспомним, сколько подобных ошибок вратарей было. Как понимаю, есть определенные требования от тренеров, и тут надо головой думать. Вот и Слава так ошибся!

И когда мне перед началом чемпионата говорили журналисты, что Тороп наверняка будет номером один в ЦСКА, то я задавался вопросом почему. Мне отвечали: потому что Акинфеев якобы не умеет играть ногами и только бьет вперед… Ну вот мы и видим результат.

Прежде всего, для вратаря есть задача обеспечить безопасность своих ворот. А когда идут эти требования по игре ногами и все ошибаются… Вот вспомните, сколько вратарей в России уже попадали в неприятные ситуации на этом деле. Здесь надо просто думать. И понимать, что конкретный голкипер может, а что не может. Любой же игрок действует на своих сильных сторонах, недаром говорят.

– Как думаете, не сказываются ли на Торопе сравнения с Акинфеевым и то, что его называют наследником Игоря?

– Нет. Там давления нет, поверьте мне. Наоборот, огромная поддержка. Мы тоже со Славой общаемся. И для молодых вратарей Акинфеев – это не тот, кто давит, а тот, на кого надо равняться. В любой маленькой вратарской команде всегда есть лидер, на которого надо тянуться. Вот тогда вратари и растут.

Думаю, мы еще и увидим сильного Торопа. Да, он ошибся, но кто не ошибается? Если кто‑то скажет по окончании карьеры, что не ошибался, то, поверьте мне, этот человек просто не играл в футбол, – отметил бывший тренер вратарей ЦСКА.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
