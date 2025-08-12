Левандовски об отмене «Золотого мяча» в 2020-м: «До сих пор не знаю, почему так произошло. Это был лучший период в моей карьере»

Роберт Левандовски считает, что мог получить «Золотой мяч» в 2020 году.

В 2020 году награду от France Football было решено не вручать в связи с пандемией коронавируса. В сезоне-2019/20 Левандовски в составе «Баварии» выиграл Бундеслигу, Лигу чемпионов и Кубок Германии.

В 2021 году приз получил Лионель Месси. Левандовски по итогам сезона-2020/21 завоевал «Золотую бутсу», забив 41 гол в Бундеслиге и установив новый рекорд турнира.

«Это был лучший период в моей карьере, я выиграл со своим клубом все. Думаю, что самое сложное во всем этом то, что до сих пор я не знаю, почему так произошло», – сказал нападающий «Барселоны».