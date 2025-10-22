Коке о 0:4 от «Арсенала»: «Атлетико» контролировал игру до 1-го гола. На выезде нам чего-то не хватает – везения или веры в то, что мы можем победить»
Мадридский клуб проиграл матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:4.
«Мы контролировали игру, но они открыли счет со стандарта. Мы могли сравнять счет, когда был момент у Хулиана [Альвареса], но в трех следующих эпизодах они забили еще три гола. Во втором тайме мы больше контролировали игру, чем в первом, но соперник доставил нам больше неприятностей.
Не знаю, в везении дело или нет, но на выезде нам чего-то не хватает – не знаю, везения или веры в то, что мы можем победить. У нас есть игроки, способные это сделать. Вплоть до пропущенного гола команда играла хорошо, демонстрировала хорошую игру. Матч не должен был закончиться так плохо.
После первого гола и момента Хулиана они забили два гола в мгновение ока», – сказал капитан «Атлетико».