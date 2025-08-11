Витцель и «Жирона» подпишут 2-летний контракт. Мичел видит в 36-летнем экс-зенитовце опорника

Экс-защитник «Атлетико» Аксель Витцель переходит в «Жирону» свободным агентом.

36-летний бельгиец в ближайшее время подпишет с испанским клубом 2-летний контракт.

Тренер «Жироны» Мичел планирует использовать Витцеля на позиции опорника, тогда как в «Атлетико» бывший полузащитник «Зенита» играл в центре обороны.

Ранее у Витцеля сорвался переход в «Удинезе».