Витцель и «Жирона» подпишут 2-летний контракт. Мичел видит в 36-летнем экс-зенитовце опорника
Экс-защитник «Атлетико» Аксель Витцель переходит в «Жирону» свободным агентом.
36-летний бельгиец в ближайшее время подпишет с испанским клубом 2-летний контракт.
Тренер «Жироны» Мичел планирует использовать Витцеля на позиции опорника, тогда как в «Атлетико» бывший полузащитник «Зенита» играл в центре обороны.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
