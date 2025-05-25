Витцель объявил об уходе из «Атлетико» после сезона. Он может вернуться в «Стандард»

Аксель Витцель объявил об уходе из «Атлетико» после сезона.

36-летний бельгийский полузащитник покинет мадридский клуб по истечении срока контракта, рассчитанного до 30 июня.

«Эта футболка действительно прекрасна. В следующем сезоне меня здесь уже не будет, так что я оставлю ее себе, а пока буду наслаждаться последним месяцем с командой.

Сейчас мы отдохнем, а потом сыграем на клубном чемпионате мира», – сказал Витцель.

По данным журналиста Саши Тавольери, игрок может вернуться в «Стандард ». Спортивный директор Марк Вильмотс хочет, чтобы Витцель сперва поиграл за команду, а затем стал его помощником.

Аксель выступал за «Атлетико » на протяжении трех сезонов. Ранее он играл за «Бенфику», «Зенит» и «Боруссию» Дортмунд.

В этом сезоне бельгиец провел 14 матчей в Ла Лиге , сделал 1 ассист и заработал 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь .