Витцель объявил об уходе из «Атлетико» после сезона. Он может вернуться в «Стандард»
36-летний бельгийский полузащитник покинет мадридский клуб по истечении срока контракта, рассчитанного до 30 июня.
«Эта футболка действительно прекрасна. В следующем сезоне меня здесь уже не будет, так что я оставлю ее себе, а пока буду наслаждаться последним месяцем с командой.
Сейчас мы отдохнем, а потом сыграем на клубном чемпионате мира», – сказал Витцель.
По данным журналиста Саши Тавольери, игрок может вернуться в «Стандард». Спортивный директор Марк Вильмотс хочет, чтобы Витцель сперва поиграл за команду, а затем стал его помощником.
Аксель выступал за «Атлетико» на протяжении трех сезонов. Ранее он играл за «Бенфику», «Зенит» и «Боруссию» Дортмунд.
В этом сезоне бельгиец провел 14 матчей в Ла Лиге, сделал 1 ассист и заработал 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь.