«Зенит» может подписать Клейтона за 14-17 млн евро. «Порту» и «Спортинг» также интересуются форвардом «Риу Аве»
«Зенит» продолжает интересоваться форвардом Клейтоном.
Петербургский клуб входит в число претендентов на 26-летнего нападающего «Риу Аве».
Кроме «Зенита», интерес к футболисту проявляют два португальских клуба – «Порту» и «Спортинг».
Отмечается, что сумма возможного трансфера может варьироваться от 14 до 17 миллионов евро.
В прошлом сезоне Клейтон забил 14 голов и сделал 2 передачи в 31 матче чемпионата Португалии. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Globo
