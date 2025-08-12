«Зенит» может подписать Клейтона за 14-17 млн евро. «Порту» и «Спортинг» также интересуются форвардом «Риу Аве»

«Зенит» продолжает интересоваться форвардом Клейтоном.

Петербургский клуб входит в число претендентов на 26-летнего нападающего «Риу Аве».

Кроме «Зенита », интерес к футболисту проявляют два португальских клуба – «Порту» и «Спортинг ».

Отмечается, что сумма возможного трансфера может варьироваться от 14 до 17 миллионов евро.

В прошлом сезоне Клейтон забил 14 голов и сделал 2 передачи в 31 матче чемпионата Португалии. Его статистику можно изучить по ссылке .