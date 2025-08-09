Хавбек «Зенита» Ду Кейрос близок к переходу в «Эльче»
Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос может продолжить карьеру в Испании.
«Эльче» близок к подписанию 25-летнего игрока, сообщает Elche Xtra.
В феврале «Зенит» отдал Ду Кейроса в аренду «Спорт Ресифи» до конца 2025 года, но бразильский клуб готов расторгнуть аренду досрочно.
Ду Кейрос перешел в «Зенит» в январе 2023 года, проведя за команду 16 матчей и забив один гол. Его контракт действует до лета 2028 года.
Опубликовано: Sports
Источник: Elche Xtra
