Хавбек «Зенита» Ду Кейрос близок к переходу в «Эльче»

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос может продолжить карьеру в Испании.

«Эльче » близок к подписанию 25-летнего игрока, сообщает Elche Xtra.

В феврале «Зенит» отдал Ду Кейроса в аренду «Спорт Ресифи » до конца 2025 года, но бразильский клуб готов расторгнуть аренду досрочно.

Ду Кейрос перешел в «Зенит » в январе 2023 года, проведя за команду 16 матчей и забив один гол. Его контракт действует до лета 2028 года.