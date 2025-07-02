«Реал» недоволен назначением Франсиско Сото главой технического комитета судей. В клубе считают, что для «новой эры судейства» нужны глубокие изменения (Marca)

«Реал» недоволен назначением Франсиско Сото главой технического комитета судей.

Напомним, ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отправила в отставку все руководство технического комитета судей (CTA).

Франсиско Сото Балирак был партнером в юридической компании Garrigues Abogados (имеет офисы в 13 странах), а также делегатом Комитета футбольных судей в Галисии.

Как сообщает Marca, смена руководства CTA была воспринята «Реалом» холодно и с некоторой обеспокоенностью, поскольку клуб не видит в назначении Сото начала новой эры судейства в испанском футболе.

«Мадрид » полагает, что отголоски «дела Негрейры», в котором он считается главной жертвой, продолжают существовать, и необходимы более глубокие, а не поверхностные изменения.

Сам Сото проигнорировал вопрос журналистов о «деле Негрейры» на своей презентации, сказав, что не знает самого Негрейру. Кроме того, новый глава высказался в отношении видеороликов клубного ТВ «Реала», критикующих работу арбитров: «Мы собираемся оставить эти прошлые споры позади. Будущее будет другим, и я уверен, что оно будет лучше для всех».

Напомним, «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.