В комитет по назначению судей на матчи Ла Лиги впервые вошел тренер – Мансано (экс-«Атлетико»)

Грегорио Мансано вошел в комитет по назначению судей на матчи Ла Лиги.

Таким образом, в орган, ответственный за выбор арбитров, впервые в истории включен тренер.

Мансано ранее возглавлял «Атлетико », «Севилью», «Мальорку», «Райо Вальекано», «Малагу», «Расинг» и «Вальядолид».

Кроме того, 69-летний испанец работал в Китае с «Шанхай Шэньхуа» и «Бэйцзин Гоань». Последним местом работы Мансано был «Гуйчжоу Чжичэн», который он покинул в 2018 году.

Также в комитет по назначению судей вошли глава Технического комитета арбитров (CTA) Франсиско Сото и бывший рефери Тейшейра Витьенес.