Газзаев о лимите: «Когда ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА, его не было. Клубы сами не должны брать легионеров среднего уровня и ниже»
Валерий Газзаев ответил на вопрос о возможном ужесточении лимита на легионеров.
«В 2005 году, когда ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА, лимита на легионеров не было. Клубы сами не должны брать легионеров уровня среднего и ниже среднего. У нас, например, были молодые ребята, которые давали результат.
Клубы должны не брать много иностранных игроков, которые в своих чемпионатах не выделяются. Стоит брать только хороших легионеров, которые приносят пользу», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
Дегтярев об ужесточении лимита в РПЛ: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. Что вы несете? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста»
Что «Спартаку» делать со Станковичем?32498 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости