«Вольфсбург» предлагал 15 млн евро за Батракова зимой («Чемпионат»)

Алексеем Батраковым интересовался клуб из Бундеслиги.

По информации «Чемпионата», минувшей зимой 19-летнего полузащитника «Локомотива » пытался подписать «Вольфсбург ». Немецкий клуб был готов заплатить за Батракова 15 млн евро с учетом бонусов.

Отмечается, что на летнее трансферное окно предложений по полузащитнику пока не поступало.

В Мир РПЛ-2024/25 Батраков отметился 14 голами и 7 ассистами в 29 матчах. Его подробную статистику можно найти здесь .