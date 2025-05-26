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«Вольфсбург» предлагал 15 млн евро за Батракова зимой («Чемпионат»)

Алексеем Батраковым интересовался клуб из Бундеслиги.

По информации «Чемпионата», минувшей зимой 19-летнего полузащитника «Локомотива» пытался подписать «Вольфсбург». Немецкий клуб был готов заплатить за Батракова 15 млн евро с учетом бонусов.

Отмечается, что на летнее трансферное окно предложений по полузащитнику пока не поступало.

В Мир РПЛ-2024/25 Батраков отметился 14 голами и 7 ассистами в 29 матчах. Его подробную статистику можно найти здесь.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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