«Милан» отдал Терраччано в аренду «Кремонезе» с обязательным выкупом

Защитник «Милана» Филиппо Терраччано перешел в «Кремонезе».

Вернувшийся в Серию А клуб арендовал 22-летнего итальянца с обязательным выкупом при выполнении определенных условий.

«Милан » купил Терраччано у «Вероны» за 4,5+1 млн евро в январе 2024 года. Его подробная статистика выступлений – здесь .

Изображение: uscremonese.it