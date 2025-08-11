«Милан» отдал Терраччано в аренду «Кремонезе» с обязательным выкупом
Защитник «Милана» Филиппо Терраччано перешел в «Кремонезе».
Вернувшийся в Серию А клуб арендовал 22-летнего итальянца с обязательным выкупом при выполнении определенных условий.
«Милан» купил Терраччано у «Вероны» за 4,5+1 млн евро в январе 2024 года. Его подробная статистика выступлений – здесь.
Изображение: uscremonese.it
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Кремонезе»
