«Милан» купил защитника «Вероны» Терраччано за 4,5+1 млн евро

«Милан» объявил о трансфере защитника «Вероны» Филиппо Терраччано.

20-летний игрок, играющий на правом фланге обороны и полузащиты, подписал контракт сроком до 2028 года.

Сообщалось, что «россонери» заплатят за итальянца 4,5 млн евро, еще миллион предусмотрен в качестве бонусов.

В текущем сезоне провел 18 матчей в Серии А и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/acmilan

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