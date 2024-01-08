«Милан» купил защитника «Вероны» Терраччано за 4,5+1 млн евро

Теги Милан серия А Италия трансферы Верона Филиппо Терраччано Футбол

«Милан» объявил о трансфере защитника «Вероны» Филиппо Терраччано.

20-летний игрок, играющий на правом фланге обороны и полузащиты, подписал контракт сроком до 2028 года.

Сообщалось, что «россонери» заплатят за итальянца 4,5 млн евро, еще миллион предусмотрен в качестве бонусов.

В текущем сезоне Терраччано провел 18 матчей в Серии А и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/acmilan

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удачи ему, надеюсь выстрелит, как и Томори с Калулу!
+8
0
+8
Ответ ya_za_ac_milan
Молодцы, что не повелись на эту лоховскую схему выкупа игроков у Реала. Даже если мы купили Алекса Салем....Хименеса- Реал имел бы 2 года на контрвыкуп игрока. Мы опять бы вырастили хорошего игрока для Реал Мадрида. А так теперь у нас Террачано. 4,5 млн и всё он наш. Без контрвыкупов и прочей ерунды. Да Хименес заманчивый трансфер, но у Милана теперь сильная позиция. Можно выкупить его к примеру летом и попридержать в примавере или отправить в аренду, сильно не палить Хименеса Реал Мадриду, чтобы они не использовали контрвыкуп. Да и не жалко как то купить игрока за 5 млн и 2 года отправлять его по арендам, даже если Реал выкупит- инвестиции времени на игрока и внимания тренерского штаба минимальны. Это не Браим Диас, которого мы вырастили для Реала, да и ещё за аренду отдали немалые деньги.
А ты не боишься, что боссы Реала зайдут на спортс и все спалят, что ты написал ?
+5
0
+5
Мега распродажа в Вероне
+3
0
+3
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Мега распродажа в Вероне
Правильное решение !
В Серии Б легко обойдутся, а продавать надо пока есть интерес !
От Вероны пока очень тяжелое впечатление , похоже , что конкурентов за последние место у неё нет !
+2
0
+2
Калабрии давно нужен сильный конкурент. Флоренци не в счёт, скоро закончит уже.
0
0
0
Усиление лавки
+1
-1
0
Молодцы, что не повелись на эту лоховскую схему выкупа игроков у Реала. Даже если мы купили Алекса Салем....Хименеса- Реал имел бы 2 года на контрвыкуп игрока. Мы опять бы вырастили хорошего игрока для Реал Мадрида. А так теперь у нас Террачано. 4,5 млн и всё он наш. Без контрвыкупов и прочей ерунды. Да Хименес заманчивый трансфер, но у Милана теперь сильная позиция. Можно выкупить его к примеру летом и попридержать в примавере или отправить в аренду, сильно не палить Хименеса Реал Мадриду, чтобы они не использовали контрвыкуп. Да и не жалко как то купить игрока за 5 млн и 2 года отправлять его по арендам, даже если Реал выкупит- инвестиции времени на игрока и внимания тренерского штаба минимальны. Это не Браим Диас, которого мы вырастили для Реала, да и ещё за аренду отдали немалые деньги.
+1
-1
0
Хотя зная Пиоли вообще непонятно на какой позиции поставит игроков. По стилю игры Алекс Хименес- замена Тео Эрнандесу, а Террачано замена Калабрии. Может быть Террачано замена Крунича вообще. Алекс Хименес правый или левый защитник. Может быть Террачано куплен для игры в 3 цз вообще. Пиоли сложно спрогнозировать.
0
0
0
Борини 2.0,надеюсь усилит
0
0
0
Фурлани настоящий торгаш. Вроде речь шла об 5,5 млн в год+ бонусы. Выторговал у тонущей вероны аж миллион. Это ощутимо, практически 20-25 процентов изначальной стоимости. Это не Мальдини, которого нагнул Брюгге на 36 млн+ он ездил к ним как мальчик на побегушках всё лето.)) Не удивлюсь, что к нам незадорого ещё Брассье придет. Потом Дрэгушин. Монкада и Фурлани умеют вести жесткие переговоры, сильно снижать цены на игроков.
0
0
0
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/scoutfromgod/3214099.html?sl=1
0
0
0
Ответ eskerro
А ты не боишься, что боссы Реала зайдут на спортс и все спалят, что ты написал ?
Перес настолько умен, что он наверняка знал что я напишу этот коммент ещё неделю назад.)) Всё они знают. Почему Милан купил Террачано, что делать с Хименесом, когда его контрвыкупить и тд.
0
0
0
Ответ Алексей Чумаков
Борини 2.0,надеюсь усилит
Борини был форвард и давольно не плохой, Торраччано защитник.
0
0
0
Ответ !!!Bata!!!
Борини был форвард и давольно не плохой, Торраччано защитник.
Суть не в позиции,а в универсальности,борини мог закрыть много разных позиций,этот парень вроде тоже
0
0
0
Ответ ya_za_ac_milan
Фурлани настоящий торгаш. Вроде речь шла об 5,5 млн в год+ бонусы. Выторговал у тонущей вероны аж миллион. Это ощутимо, практически 20-25 процентов изначальной стоимости. Это не Мальдини, которого нагнул Брюгге на 36 млн+ он ездил к ним как мальчик на побегушках всё лето.)) Не удивлюсь, что к нам незадорого ещё Брассье придет. Потом Дрэгушин. Монкада и Фурлани умеют вести жесткие переговоры, сильно снижать цены на игроков.
Хорош уже фантазировать,речь шла у кого?у газет?которые придумывают на ходу каждый что то новое,на кого цены были снижены?они либо покупали по той цене которой продавали,либо отказывались от игроков типо как с тареми было
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий