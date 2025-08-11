«Тоттенхэм» и «Ман Сити» обсуждают трансфер Савио за 43 млн фунтов
«Тоттенхэм» работает над подписанием Савио Морейры.
Ранее стало известно, что лондонский клуб ведет переговоры с «Манчестер Сити» о трансфере 21-летнего вингера.
По информации The Athletic, стороны обсуждают сделку на сумму около 50 миллионов евро (43,3 миллиона фунтов). «Горожане» не стремятся продать бразильца, но могут согласиться на это.
Савио присоединился к «Манчестер Сити» прошлым летом. В прошедшем сезоне АПЛ он провел 29 матчей, отличившись 1 голом и 8 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
