«Тоттенхэм» и «Ман Сити» обсуждают трансфер Савио за 43 млн фунтов

«Тоттенхэм» работает над подписанием Савио Морейры.

Ранее стало известно , что лондонский клуб ведет переговоры с «Манчестер Сити » о трансфере 21-летнего вингера.

По информации The Athletic, стороны обсуждают сделку на сумму около 50 миллионов евро (43,3 миллиона фунтов). «Горожане» не стремятся продать бразильца, но могут согласиться на это.

Савио присоединился к «Манчестер Сити» прошлым летом. В прошедшем сезоне АПЛ он провел 29 матчей, отличившись 1 голом и 8 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь .