«Тоттенхэм» предложил 43 млн фунтов за Савио. «Ман Сити» хочет больше
«Тоттенхэм» сделал первое предложение по Савио Морейре.
Лондонский клуб предложил «Манчестер Сити» 50 миллионов евро (43,3 млн фунтов) за 21-летнего вингера, сообщает Фабрицио Романо.
«Горожане» хотят получить более крупную сумму за бразильца. Они готовы отпустить игрока, но только на своих условиях. Переговоры между сторонами продолжаются.
Сам футболист заинтересован в переходе в «Тоттенхэм».
Савио присоединился к «Манчестер Сити» прошлым летом. В прошедшем сезоне АПЛ он провел 29 матчей, отличившись 1 голом и 8 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?31252 голоса
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости