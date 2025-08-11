«Тоттенхэм» предложил 43 млн фунтов за Савио. «Ман Сити» хочет больше

«Тоттенхэм» сделал первое предложение по Савио Морейре.

Лондонский клуб предложил «Манчестер Сити » 50 миллионов евро (43,3 млн фунтов) за 21-летнего вингера, сообщает Фабрицио Романо.

«Горожане» хотят получить более крупную сумму за бразильца. Они готовы отпустить игрока, но только на своих условиях. Переговоры между сторонами продолжаются.

Сам футболист заинтересован в переходе в «Тоттенхэм ».

Савио присоединился к «Манчестер Сити» прошлым летом. В прошедшем сезоне АПЛ он провел 29 матчей, отличившись 1 голом и 8 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь .