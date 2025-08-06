«Ньюкасл» рассматривает Уоткинса и Опенда как альтернативу Шешко. За Висса из «Брентфорда» придется заплатить 50+ млн фунтов, «Челси» хочет за Джексона 80 млн (talkSPORT)

«Ньюкасл» определился с альтернативами Беньямину Шешко.

Ранее сообщалось , что Шешко решил перейти в «Манчестер Юнайтед » и согласовал с манкунианцами контракт до 2030 года. «Ньюкасл » предлагал за форварда «РБ Лейпциг » более 80 млн евро.

По данным talkSPORT, для усиления атаки «Ньюкасл» рассматривает форварда «Астон Виллы » Олли Уоткинса и Лои Опенда из «РБ Лейпциг», в котором также заинтересована «Бавария».

Также «сорокам» по-прежнему интересен Йоан Висса из «Брентфорда» – отмечается, что трансфер может обойтись клубу более чем в 50 млн фунтов.

Николас Джексон, которого ранее предложили «Ньюкаслу», оценивается «Челси» примерно в 80 млн фунтов.