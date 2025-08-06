«Ньюкасл» рассматривает Уоткинса и Опенда как альтернативу Шешко. За Висса из «Брентфорда» придется заплатить 50+ млн фунтов, «Челси» хочет за Джексона 80 млн (talkSPORT)
«Ньюкасл» определился с альтернативами Беньямину Шешко.
Ранее сообщалось, что Шешко решил перейти в «Манчестер Юнайтед» и согласовал с манкунианцами контракт до 2030 года. «Ньюкасл» предлагал за форварда «РБ Лейпциг» более 80 млн евро.
По данным talkSPORT, для усиления атаки «Ньюкасл» рассматривает форварда «Астон Виллы» Олли Уоткинса и Лои Опенда из «РБ Лейпциг», в котором также заинтересована «Бавария».
Также «сорокам» по-прежнему интересен Йоан Висса из «Брентфорда» – отмечается, что трансфер может обойтись клубу более чем в 50 млн фунтов.
Николас Джексон, которого ранее предложили «Ньюкаслу», оценивается «Челси» примерно в 80 млн фунтов.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?12926 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: talkSPORT
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости