  «Челси» не хочет тратить на Симонса более 50 млн фунтов. «Синие» пока не делали предложений «Лейпцигу» (Каве Солекол)
«Челси» не хочет платить за Хави Симонса более 50 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что лондонцы продолжают переговоры по хавбеку с «Лейпцигом». Немецкий клуб ожидает официального предложения в письменном виде.

По данным журналиста Sky Sports Каве Солекола, «Челси» надеется подписать Хави менее чем за 50 млн фунтов. «Синие» оценивают игрока в сумму от 50 до 55 млн евро (44-48 млн фунтов).

Лондонский клуб до сих пор не делал предложений по Симонсу. При этом сам полузащитник уже выразил готовность присоединиться к их команде. 

В прошедшем сезоне Симонс отметился 10 голами и 7 ассистами в 25 матчах Бундеслиги. Статистику 22-летнего нидерландца можно найти здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Каве Солекола
logoРБ Лейпциг
logoХави Симонс
logoбундеслига Германия
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
деньги
