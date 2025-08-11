Карпукас о старте «Локомотива»: «Называть нас кандидатами на чемпионство рановато. Нам поставили задачу быть в тройке – будем делать все, чтобы ее выполнить»

Артем Карпукас считает, что «Локомотив» рано называть претендентами на золото.

После четырех туров Мир РПЛ железнодорожники набрали 12 очков и единолично лидируют в турнирной таблице.

«За счет чего «Локомотив» стартовал лучше всех? Мы дисциплинированно добегаем на всех позициях на поле. В клубе собрались хорошие футболисты. Все получается, все будет хорошо.

После четвертого тура рановато нас называть кандидатами на чемпионство. Нам поставили задачу быть в тройке, мы будем делать все, чтобы ее выполнить», – сказал полузащитник «Локомотива ».