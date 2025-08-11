Колыванов о лидерстве «Локо»: «Очень симпатичный футбол. Появился запас прочности, физически выглядят очень прилично»

Игорь Колыванов оценил лидерство «Локомотива» в Мир РПЛ.

Красно-зеленые выиграли все 4 матча на старте чемпионата.

— Лидерство «Локомотива» — закономерно?

— Да, по «Локомотиву» нет вообще никаких вопросов. Живая команда, всем нравится, как она играет, очень симпатичный футбол.

И у них появился запас прочности, которого иногда не хватало в прошлом сезоне. Они усилились, молодежь возмужала, стала опытнее, они верят в свои силы, физически выглядят очень прилично, – сказал бывший нападающий сборной России.