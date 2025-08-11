«Локо» прекрасен – такую сбалансированную игру давно не видел: слаженные действия во всех линиях». Наумов о 4:2 со «Спартаком»
Николай Наумов отметил сбалансированную игру в исполнении «Локомотива».
В субботу железнодорожники победили «Спартак» (4:2) и с 12 очками после 4 туров лидируют в РПЛ,
«Локомотив» одержал заслуженную яркую победу. Команда Галактионова слаженно действовала во всех линиях, из-за отдельных ошибок пропустила два гола — с игры и с пенальти. Но в целом по игре была значительно лучше «Спартака», у которого хаос в обороне и средней линии, еще и вратарь Максименко стал ошибаться. Кажется, что улучшений при Станковиче уже ждать не приходится.
А «Локо» прекрасен — я такую сбалансированную игру у него давно не видел. Вся команда играла здорово, а Батраков вообще провел феноменальный матч», – сказал бывший президент «Локомотива».
