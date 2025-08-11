Экс-вингер «Ахмата» Бериша перешел в албанский «Динамо Сити», контракт – по схеме «2+1»

Бернард Бериша перешел в албанский «Динамо Сити» свободным агентом.

33-летний экс-вингер «Ахмата» и «Анжи» подписал с клубом из Тираны контракт по схеме «2+1».

Таким образом, косовар вернулся в Албанию, воссоединившись с тренером Илиром Даей, под руководством которого работал в «Бесе».

Фото: x.com/KosovarFootball