Экс-вингер «Ахмата» Бериша перешел в албанский «Динамо Сити», контракт – по схеме «2+1»
Бернард Бериша перешел в албанский «Динамо Сити» свободным агентом.
33-летний экс-вингер «Ахмата» и «Анжи» подписал с клубом из Тираны контракт по схеме «2+1».
Таким образом, косовар вернулся в Албанию, воссоединившись с тренером Илиром Даей, под руководством которого работал в «Бесе».
Фото: x.com/KosovarFootball
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Kosovo Football
