Расторгший контракт с «Ахматом» Бериша готов вернуться: «Если президент или тренер мне напишут. Жду до конца недели»

Бернард Бериша заявил, что готов вернуться в «Ахмат».

17 июля грозненский клуб объявил о расторжении контракта с 33-летним полузащитником. Бериша выступал за «Ахмат » с января 2017 года.

«У меня было несколько контактов с представителями «Ахмата» касательно моего возвращения. Но пока я не общался по этому поводу ни с президентом, ни с новым главным тренером – Черчесовым .

Я жду до конца недели. Если президент [Якуб Закриев] или тренер напишут мне, я вернусь. Если нет, я подпишу контракт с другой командой», – сказал Бериша .