Расторгший контракт с «Ахматом» Бериша готов вернуться: «Если президент или тренер мне напишут. Жду до конца недели»
Бернард Бериша заявил, что готов вернуться в «Ахмат».
17 июля грозненский клуб объявил о расторжении контракта с 33-летним полузащитником. Бериша выступал за «Ахмат» с января 2017 года.
«У меня было несколько контактов с представителями «Ахмата» касательно моего возвращения. Но пока я не общался по этому поводу ни с президентом, ни с новым главным тренером – Черчесовым.
Я жду до конца недели. Если президент [Якуб Закриев] или тренер напишут мне, я вернусь. Если нет, я подпишу контракт с другой командой», – сказал Бериша.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?12999 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости