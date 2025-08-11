Радимов о 16-м месте «Пари НН»: «Атакующая схема Шпилевского не функционирует. Адиев тоже перестроил игру «Крыльев», но сперва подумал о защите»

Владислав Радимов оценил 16-е место «Пари НН» в РПЛ после 4 туров.

«Шпилевский обещал перестроить игру «Пари НН » и показать атакующий футбол, но эта схема совершенно не функционирует в данный момент. Между тем обороняться они неплохо умеют. Мы это видели в матче против «Ростова» (0:1) после удаления.

Возьмите «Крылья », где новый тренер Адиев тоже перестроил игру, но сперва подумал о защите. Их команда не позволяет соперникам многого, и мы видим ее положение в таблице (третье место – Спортс”).

Думаю, над Шпилевским сгущаются тучи. Следующий матч РПЛ против махачкалинского «Динамо» будет очень важен для него. А ведь забить махачкалинцам очень сложно, и им часто достаточно одного гола для победы», — сказал экс-игрок сборной России.