Радимов о 16-м месте «Пари НН»: «Атакующая схема Шпилевского не функционирует. Адиев тоже перестроил игру «Крыльев», но сперва подумал о защите»
Владислав Радимов оценил 16-е место «Пари НН» в РПЛ после 4 туров.
«Шпилевский обещал перестроить игру «Пари НН» и показать атакующий футбол, но эта схема совершенно не функционирует в данный момент. Между тем обороняться они неплохо умеют. Мы это видели в матче против «Ростова» (0:1) после удаления.
Возьмите «Крылья», где новый тренер Адиев тоже перестроил игру, но сперва подумал о защите. Их команда не позволяет соперникам многого, и мы видим ее положение в таблице (третье место – Спортс”).
Думаю, над Шпилевским сгущаются тучи. Следующий матч РПЛ против махачкалинского «Динамо» будет очень важен для него. А ведь забить махачкалинцам очень сложно, и им часто достаточно одного гола для победы», — сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
