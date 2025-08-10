«Пари НН» выдал худший старт в истории клуба. У нижегородцев 0 очков после 4 туров РПЛ

«Пари НН» на выезде проиграл «Ростову» в 4-м туре Мир РПЛ (0:1).

Нижегородцы остались в меньшинстве на 11-й минуте. Единственный гол в матче забил форвард хозяев Тимур Сулейманов – на 47-й минуте.

В прематче «Ростов» котировался фаворитом с коэффициентом 2.00. Клуб набрал первые очки после 3 поражений подряд в РПЛ.

У «Пари НН» 0 очков и разница по голам 2:9. Это худший старт клуба в чемпионате России.

