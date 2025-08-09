«Зенит» проиграл «Ахмату» в гостях впервые с 2016-го. Тогда грозненский клуб еще был «Тереком»

«Зенит» проиграл «Ахмату» на выезде впервые с 2016-го.

Команда Сергея Семака уступила грозненцам в матче 4-го тура Мир РПЛ (0:1).

В последний раз «Зенит » терпел поражение в столице Чечни в ноябре 2016 года. Тогда проиграли со счетом 1:2 еще не сменившему название «Тереку».