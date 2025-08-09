«Зенит» проиграл «Ахмату» в гостях впервые с 2016-го. Тогда грозненский клуб еще был «Тереком»
«Зенит» проиграл «Ахмату» на выезде впервые с 2016-го.
Команда Сергея Семака уступила грозненцам в матче 4-го тура Мир РПЛ (0:1).
В последний раз «Зенит» терпел поражение в столице Чечни в ноябре 2016 года. Тогда проиграли со счетом 1:2 еще не сменившему название «Тереку».
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27629 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Wildstat
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости