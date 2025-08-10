Семин о Станковиче: «Нет очков – пора в отставку, «Спартак» по традиции победитель и чемпион. Стоило оставить Аленичева тренером, возможно. Сколько после него поменялось специалистов?»

Юрий Семин ответил, стоит ли «Спартаку» отправить в отставку Деяна Станковича.

– В клубе есть не только главный тренер Деян Станкович , но и спортивный директор, который отвечает за комплектацию состава. Конечно, никого не устраивают результаты «Спартака », который по своей традиции победитель и чемпион.

Болельщики хотят, чтобы команда боролась за чемпионство. Но вот сейчас такой период. Наверное, всем надо успокоиться, проанализировать ситуацию, сделать какие-то выводы и двигаться дальше. Тем более, что игроки у красно-белых достаточно квалифицированные.

– Надо ли уходить в отставку Деяну Станковичу?

– Это профессия тренера. Нет очков – пора в отставку. Нет места хорошего в турнирной таблице – пора в отставку.

А вот теперь вопрос. Сколько после Дмитрия Анатольевича поменялось специалистов в клубе? Возможно, «Спартаку» стоило оставить Аленичева главным тренером, – заявил экс-тренер «Локомотива».