Тюкавин возобновил тренировки с командой. Форвард «Динамо» не играет с марта из-за травмы «крестов»
Константин Тюкавин возобновляет работу в общей группе «Динамо».
Клуб опубликовал ролик, демонстрирующий работу форварда с партнерами.
«Костя потихоньку приступает к тренировкам с командой. Ждем возвращения Тюки на поле в матчах», – говорится в сообщении.
Тюкавин в последний раз выходил на поле 2 марта – тогда в матче с «Ростовом» он получил разрыв крестообразной связки колена.
Статистику 23-летнего нападающего можно изучить здесь.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13143 голоса
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Динамо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости