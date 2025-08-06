Тюкавин возобновил тренировки с командой. Форвард «Динамо» не играет с марта из-за травмы «крестов»

Константин Тюкавин возобновляет работу в общей группе «Динамо».

Клуб опубликовал ролик, демонстрирующий работу форварда с партнерами.

«Костя потихоньку приступает к тренировкам с командой. Ждем возвращения Тюки на поле в матчах», – говорится в сообщении.

Тюкавин в последний раз выходил на поле 2 марта – тогда в матче с «Ростовом» он получил разрыв крестообразной связки колена.

Статистику 23-летнего нападающего можно изучить здесь .