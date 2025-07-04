Погба о переходе в «Монако»: «Хочу вернуться на свой лучший уровень и снова получать удовольствие от игры. Именно этого мне больше всего не хватало»

Новый хавбек «Монако» Поль Погба заявил о желании вернуться на свой лучший уровень.

«Я получил огромное количество сообщений, которые меня очень тронули. Мне было приятно ощущать поддержку болельщиков и людей в целом. Сегодня я чувствую себя хорошо как психологически, так и физически, и я убедился, что здесь, в Монако, созданы все условия, очень хорошая энергетика и хорошие люди, которые помогут мне вернуться на свой лучший уровень.

Я умею ставить перед собой цели и следовать намеченному плану. Мне хочется вернуться на свой лучший уровень и снова получать удовольствие от игры, потому что именно этого мне больше всего не хватало. Поэтому моя цель — вернуться к игре на высшем уровне, однако делать это нужно в своем темпе, не форсируя события», – сказал Погба .

32-летний француз перешел в «Монако » как свободный агент. Он покинул «Ювентус» в 2024 году после дисквалификации в связи с нарушением антидопинговых правил.

Последний раз Погба, ранее игравший также за «Манчестер Юнайтед», выходил на поле в сентябре 2023-го.