Погба пошутил о возвращении в сборную Франции: «Я говорил с Дешамом по телефону, он сказал: «Ты подписал контракт с «Монако», можешь возвращаться, когда захочешь». Шучу»

Поль Погба пошутил о возвращении в сборную Франции после перехода в «Монако».

Полузащитник, не игравший с 2023 года, в июне присоединился к монегаскам в качестве свободного агента. Договор с клубом Лиги 1 рассчитан на два сезона.

Француз сначала серьезно, а потом со смехом рассказал о выдуманном разговоре с главным тренером сборной Дидье Дешамом .

«Да, конечно. Я говорил с ним по телефону, и он сказал: «Все в порядке, ты подписал контракт с «Монако », можешь возвращаться, когда захочешь».

Нет, я просто шучу. Конечно, мечта каждого французского футболиста – играть за сборную Франции», – сказал Погба на пресс-конференции.