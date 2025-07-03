Погба пошутил о возвращении в сборную Франции: «Я говорил с Дешамом по телефону, он сказал: «Ты подписал контракт с «Монако», можешь возвращаться, когда захочешь». Шучу»
Поль Погба пошутил о возвращении в сборную Франции после перехода в «Монако».
Полузащитник, не игравший с 2023 года, в июне присоединился к монегаскам в качестве свободного агента. Договор с клубом Лиги 1 рассчитан на два сезона.
Француз сначала серьезно, а потом со смехом рассказал о выдуманном разговоре с главным тренером сборной Дидье Дешамом.
«Да, конечно. Я говорил с ним по телефону, и он сказал: «Все в порядке, ты подписал контракт с «Монако», можешь возвращаться, когда захочешь».
Нет, я просто шучу. Конечно, мечта каждого французского футболиста – играть за сборную Франции», – сказал Погба на пресс-конференции.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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