Бахтиер Зайнутдинов: «Были предложения от «Спартака» и «Зенита», но я их не рассматривал. Не идти в «Спартак» было принципиальной позицией»

Бахтиер Зайнутдинов рассказал, что принципиально не хотел переходить в «Спартак».

28 июля экс-футболист ЦСКА подписал контракт с «Динамо».

«Были предложения и звонки из «Спартака » и «Зенита ». Но я изначально не рассматривал эти варианты.

Я долгое время пропустил из-за травмы. Сегодня была моя первая игра за шесть месяцев. Думаю, фактор тренера повлиял.

Ну и «Динамо » тоже братский клуб, моя бывшая команда. Не идти в «Спартак» было принципиальной позицией», – сказал Зайнутдинов после матча 1-го тура Фонбет Кубка России против «Сочи» (3:2).