Бахтиер Зайнутдинов: «Были предложения от «Спартака» и «Зенита», но я их не рассматривал. Не идти в «Спартак» было принципиальной позицией»
Бахтиер Зайнутдинов рассказал, что принципиально не хотел переходить в «Спартак».
28 июля экс-футболист ЦСКА подписал контракт с «Динамо».
«Были предложения и звонки из «Спартака» и «Зенита». Но я изначально не рассматривал эти варианты.
Я долгое время пропустил из-за травмы. Сегодня была моя первая игра за шесть месяцев. Думаю, фактор тренера повлиял.
Ну и «Динамо» тоже братский клуб, моя бывшая команда. Не идти в «Спартак» было принципиальной позицией», – сказал Зайнутдинов после матча 1-го тура Фонбет Кубка России против «Сочи» (3:2).
Зенит
Будет ничья
ЦСКА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
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