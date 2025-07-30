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  • Бахтиер Зайнутдинов: «Были предложения от «Спартака» и «Зенита», но я их не рассматривал. Не идти в «Спартак» было принципиальной позицией»
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Бахтиер Зайнутдинов: «Были предложения от «Спартака» и «Зенита», но я их не рассматривал. Не идти в «Спартак» было принципиальной позицией»

Бахтиер Зайнутдинов рассказал, что принципиально не хотел переходить в «Спартак».

28 июля экс-футболист ЦСКА подписал контракт с «Динамо». 

«Были предложения и звонки из «Спартака» и «Зенита». Но я изначально не рассматривал эти варианты.

Я долгое время пропустил из-за травмы. Сегодня была моя первая игра за шесть месяцев. Думаю, фактор тренера повлиял.

Ну и «Динамо» тоже братский клуб, моя бывшая команда. Не идти в «Спартак» было принципиальной позицией», – сказал Зайнутдинов после матча 1-го тура Фонбет Кубка России против «Сочи» (3:2).

«Зенит» против ЦСКА в третьем туре РПЛ. Кто победит?5321 голос
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ЦСКАЦСКА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
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