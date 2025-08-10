«Валенсия» продлила контракт с Геррой, подписала Угринича из «Янг Бойз» и отдала Озкаджара в аренду «Кельну»
«Валенсия» объявила о достижении соглашений с тремя футболистами.
Испанский клуб подписал полузащитника Филипа Угринича из «Янг Бойз». Контракт с 26-летним игроком рассчитан до 30 июня 2029 года.
Также клуб достиг соглашения с «Кельном» об аренде Дженка Озкаджара. 24-летний защитник будет выступать за клуб Бундеслиги в этом сезоне. Немцам доступна опцию выкупа игрока по окончании срока аренды.
Кроме того, испанцы объявили о продлении контракта с Хави Геррой до июня 2029 года. Ранее к 21-летнему полузащитнику проявляли интерес такие клубы, как «Барселона», «Милан» и «Атлетико».
Что «Спартаку» делать со Станковичем?31237 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Валенсии»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости