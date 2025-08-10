«Валенсия» продлила контракт с Геррой, подписала Угринича из «Янг Бойз» и отдала Озкаджара в аренду «Кельну»

«Валенсия» объявила о достижении соглашений с тремя футболистами.

Испанский клуб подписал полузащитника Филипа Угринича из «Янг Бойз ». Контракт с 26-летним игроком рассчитан до 30 июня 2029 года.

Также клуб достиг соглашения с «Кельном » об аренде Дженка Озкаджара . 24-летний защитник будет выступать за клуб Бундеслиги в этом сезоне. Немцам доступна опцию выкупа игрока по окончании срока аренды.

Кроме того, испанцы объявили о продлении контракта с Хави Геррой до июня 2029 года. Ранее к 21-летнему полузащитнику проявляли интерес такие клубы, как «Барселона », «Милан» и «Атлетико».