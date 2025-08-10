Мостовой о Станковиче: «Спартак» в кризисе. Зарплата у Деяна замечательная, и если его уволят, он скажет: «Не получилось». И спокойно уедет»
Красно-белые в субботу уступили «Локомотиву» (2:4) в 4-м туре Мир РПЛ.
– Учитывая, что «Спартак» находится в кризисе, не кажется ли вам, что ближайшие матчи могут стать решающими для Деяна Станковича?
– Команда в кризисе, да. Но самое смешное, что уже с первого тура многие говорят про уход Станковича, и это удивляет. Чем больше ты не выигрываешь, тем больше возникает вопросов.
Не думаю, что Станкович обидится на мои слова, но Деян же продлил контракт до лета 2027 года, зарплата у него замечательная, и если его уволят, то он скажет, как часто говорит: «Не получилось». И после спокойно уедет.
– Следующий матч в чемпионате у них с «Зенитом».
– А «Зенит» проигрывает «Ахмату». Так что этот матч может стать определяющим для обоих тренеров, – сказал бывший полузащитник сборной России.