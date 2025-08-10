Станкович о «Спартаке»: «Я не вечен, как и любой тренер, но о моем уходе не было и речи в прошлом сезоне. Мы договорились о продлении контракта за 10 минут»

Деян Станкович заявил, что в «Спартаке» не обсуждался его уход.

Сербский специалист давал интервью до матча 4-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (2:4), после которого появились слухи о его возможной отставке.

«В клубе никогда не было разговоров о моем уходе. Об этом не было и речи. В разгар всех этих [слухов] у нас был ужин с руководством клуба. Мы приятно побеседовали с теми, кто управляет клубом. Ни о каком расставании речи не шло.

Мы сделали нечто хорошее, просто не справились с давлением. С нами случилась тот матч с «Динамо» Махачкала, 1:2 дома, и это изменило ход нашего сезона. С «Ростовом» мы провели, пожалуй, лучший матч, но все же вылетели в полуфинале Кубка. Мы должны были выиграть 3:1 или 4:2, потому что они забили два гола с двух ударов. Но это футбол, поэтому он и прекрасен.

Мы договорились о продлении контракта за десять минут. Были какие-то предложения со стороны, но я ни на секунду не задумывался об уходе, и у меня не было ощущения, что мое положение непрочно.

Но что ж, давление публики увеличивается. Мне нравится работать под давлением, только так можно раскрыться. Этот день обязательно настанет, я не вечен, как и любой тренер. Но в прошлом сезоне о моем уходе не было и речи», – сказал главный тренер «Спартака».

Станкович о словах про свое здоровье: «Это было провокационное заявление. Я борюсь с ветряными мельницами каждую неделю. Есть нервозность, но я в полном порядке»

