Семак о Соболеве против «Ахмата»: «По старанию и движению он смотрелся хорошо. Но остроты было немного – как у Саши, так и у Кассьерры, и у Лусиано»
Сергей Семак оценил игру Александра Соболева против «Ахмата» (0:1).
– Скажите, а как бы вы оценили действия Александра Соболева? Он в стартовом составе вышел.
– Я думаю, что очень небольшое количество игроков, которые сегодня смогли сыграть на своем уровне. По старанию, по движению он смотрелся хорошо. Но, как и у всей атакующей группы, остроты было немного. Как у Саши, так и у Кассьерры, у Лусиано, которые вышли. Тот же Луис Энрике – наша полузащита, атакующие игроки, которые должны создавать остроту. В этом отношении ее сегодня было мало, – сказал тренер «Зенита».
Что «Спартаку» делать со Станковичем?31237 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Зенита»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости