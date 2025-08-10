Сергей Семак оценил игру Александра Соболева против «Ахмата» (0:1).

– Скажите, а как бы вы оценили действия Александра Соболева? Он в стартовом составе вышел.

– Я думаю, что очень небольшое количество игроков, которые сегодня смогли сыграть на своем уровне. По старанию, по движению он смотрелся хорошо. Но, как и у всей атакующей группы, остроты было немного. Как у Саши, так и у Кассьерры , у Лусиано , которые вышли. Тот же Луис Энрике – наша полузащита, атакующие игроки, которые должны создавать остроту. В этом отношении ее сегодня было мало, – сказал тренер «Зенита ».